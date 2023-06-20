Появилось видео, как в Минске лист жести сорвался с фуры и полетел на заполненную машинами МКАД

🎥 Видео

Опубликовано: 20.06.2023 18:48 , Обновлено: 20.06.2023

Инцидент произошел днем 20 июня в Минске на кольцевой в районе Малиновки. Потоком воздуха сорвало лист жести с перевозимой бытовки, и он полетел на дорогу.

Видео в редакцию Onliner прислал очевидец.

— Хорошо, что лист упал на дорогу, а не в чью-то машину залетел, — отметил он.

https://telegraf.news/proisshestviya/povisshij-gruzovik-lobovoe-s-avtobusom-i-goryashhie-avto-chto-proishodilo-na-belorusskih-dorogah-v-poslednie-dni/

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Согласно ПДД (п.183), перед началом движения водитель обязан закрепить груз, убедиться, что он не сместится и не упадет. А если же «состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения», то водитель должен принять меры к устранению опасности или прекратить движение. Также перевозка груза запрещается, если он создает угрозу безопасности дорожного движения (п. 184.1 ПДД).

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Ранее Телеграф писал, что в ГАИ напомнили белорусским водителям правило проезда перекрестков, которое многие не знают:

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