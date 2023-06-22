"Это страшно, там человек!" - Появилось видео первых минут после падения вертолета под Барановичами

🎥 Видео

Опубликовано: 22.06.2023 17:05 , Обновлено: 22.06.2023

В Барановичском районе 22 июня разбился вертолет. Вскоре в соцсетях появилось первое видео с места ЧП.

Это страшно, там человек! - говорит автор ролика.

Между тем, тг-канал «От винта. Авиация Беларуси» написал некоторые подробности. Его автор сообщил, что в 13:30 на 191-м км трассы Брест-Минск-Москва во время проведения учебно-тренировочного полета без авиационных средств поражения “была совершена жёсткая посадка вертолётом Ми-24П”. Он утверждает, что борт принадлежит ВКС РФ — тактический знак “Z” на хвосте машины. Пострадали только члены экипажа, их было трое.

По словам автора тг-канал «От винта. Авиация Беларуси», его источник, приближенный к Минобороны Беларуси, сообщил, что при отказе техники стало понятно, что “до аэродрома не дотянут, выбрали чистый участок около трассы и “плюхнулись”. Но из-за неровной местности и слишком высокой вертикальной скорости борт опрокинулся на бок”.

После ЧП на место был отправлен медицинский Ми-8МТБ-5. Предварительно, причиной называется отказ техники.

Напомним, ранее Телеграф сообщил, что военный вертолет разбился под Барановичами:

Военный вертолет разбился под Барановичами