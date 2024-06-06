Водопады дождя, реки на улицах и остановившийся транспорт. Минчане показали последствия ливневых подтоплений

🎥 Видео

Опубликовано: 06.06.2024 07:57 , Обновлено: 06.06.2024

Вечером 5 июня Минск накрыл сильный ливень. Ливневая канализация не справлялась с потоками воды, обрушившимися на город практически одномоментно, в результате чего городские улицы превратились в настоящие реки, несколько участков дорог оказались подтоплены настолько, что общественный транспорт просто встал, а спасателям пришлось несколько раз выезжать по заявкам на откачивание воды из подвалов.

Так, по информации «Минсктранса», вечером пришлось приостановить движение по десяткам маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев в самых разных частях города из-за подтопления проезжей части. Движение на некоторых участках было остановлено почти на два часа.

По словам очевидцев, на некоторых перекрёстках образовались настоящие озёра, преодолеть которые не решался не только общественный транспорт, но и легковые авто, которым приходилось разворачиваться в нарушение Правил дорожного движения и искать другие маршруты для объезда подтопленных участков дорог.

По данным МЧС, больше других пострадали Ленинский, Центральный и Партизанский районы Минска. Как минимум на пяти участках подтоплений в городе спасателям пришлось откачивать воду после вечернего ливня. В частности, не смогли справиться с потоками воды без помощи спасателей в 3-й городской клинической больнице им. Е.В.Клумова, а также на улице Комсомольская, которая чаще других страдает из-за не справляющейся во время дождей ливневки.

Видео, наглядно демонстрирующие ситуацию в городе во время ливня, охотно делились и пользователи соцсетей. На кадрах можно увидеть настоящие реки, в которые превратились улицы и тротуары города, водопады с мощными потоками воды на лестницах, в том числе, в подземных переходах, остановившиеся автобусы, троллейбусы и трамваи.

Отметим, что сильные грозы по всей стране Белгидромет спрогнозировал и на четверг, 6 июня, хоть и понизил уровень опасности до жёлтого, “потенциально опасного” уровня. По расчётам синоптиков, грозовая активность на таком уровне будет сохраняться во всех областях Беларуси как минимум до 21:00 6 июня, а в Витебской области не исключены сильные ливни.

Карта метеопредупреждений от Белгидромета

Ранее Telegraf.news рассказал, какие регионы Беларуси, по прогнозам синоптиков, на этой неделе будут “самыми мокрыми”.

Синоптики назвали самые «мокрые места» в Беларуси в ближайшие дни. Где пообещали грозы с градом?