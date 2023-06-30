Ветер с порывами до 72 км/ч повалил деревья на авто в Минске и Пинске. В МЧС предупредили о новых рисках

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Опубликовано: 30.06.2023 08:28 , Обновлено: 30.06.2023

Штормовое предупреждение, выписанное синоптиками на 29 июня, полностью оправдалось, как минимум, для Минска и Пинского района Брестской области. Там сильный ветер повалил десятки деревьев, некоторые из них повредили припаркованные авто. Между тем синоптики предупредили, что порывистый ветер до 20 м/с (что равнозначно 72 км/ч) сохранится и в пятницу, 30 июня.

Так, в Минске днём пострадал автомобиль на улице Беломорской недалеко от Комаровского рынка, сообщил портал Onliner.

Последствиями шквалистого ветра поделились также жители Пинского района Брестской области. Так, в Пинковичском сельсовете деревья повалило на частных участках, а одно из них перегородило местную дорогу. Фотографиями поделились читатели телеграм-канала “Пинский телеграм”:

В самом райцентре в результате падения деревьев, как и в Минске, пострадали несколько автомобилей.

В Белгидромете предупредили, что грозовая обстановка в Беларуси сохранится в первую половину ночи 30 июня, а в Минске грозу следует ожидать в период с 15:00 по 21:0. При грозах высок риск шквалистого усиления ветра - его порывы могут достигать скорости 15-20 м/с.

Как вести себя при шквалистом ветре?

В МЧС дали рекомендации белорусам, как вести себя во время грозы при внезапном усилении ветра:

не выходить из дома без экстренной необходимости

закрыть форточки и окна и не подходить к ним близко

если шквалистый ветер застал на улице - укрыться в ближайшем здании

в отсутствие такой возможности - держаться как можно дальше от зданий

не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям и под деревьями

ни при каких обстоятельствах не оставаться под линией электропередач и не приближаться к оборвавшимся электропроводам

не оставлять автомобили рядом с рекламными щитами, высокими деревьями, из-за большого риска их падения.

«Ишь как скрутило» — Синоптики предсказали штормы и жару в Беларуси. Но не везде?