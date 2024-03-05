В Жодино автобус столкнулся с противотанковой пушкой

📷 Фото

Опубликовано: 05.03.2024 10:57 , Обновлено: 05.03.2024

На пересечении улиц Советской и Фрунзе в Жодино установлен памятник в виде противотанковой пушки. Именно в него врезался пассажирский автобус, который очень круто съехал с дороги. О причинах такого необычного ДТП рассказали местные жители.

Автобус выехал на тротуар, снес памятник и едва не разрушил забор частной застройки.

«Пассажиры в автобусы были, а вот насчет пострадавших не знаю», – передал Onliner слова очевидца.

В Несвиже пенсионер наехал на школьницу

На место ЧП приехала машина МЧС, а вот медиков не видели.

«Местные говорят, что водителю стало плохо, – рассказал очевидец. – Приехало даже руководство города».

Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее Телеграф писал, что в Гомеле вечером 1 марта произошло серьёзное ДТП при участии трёх легковых автомобилей и автобуса. По данным областной Госавтоинспекции, в аварии пострадали как минимум два человека.

В Гомеле столкнулись три легковушки и автобус — есть пострадавшие