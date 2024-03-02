В Гомеле столкнулись три легковушки и автобус - есть пострадавшие

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Опубликовано: 02.03.2024 11:49 , Обновлено: 02.03.2024

В Гомеле вечером 1 марта произошло серьёзное ДТП при участии трёх легковых автомобилей и автобуса. По данным областной Госавтоинспекции, в аварии пострадали как минимум два человека.

ДТП произошло около 18:45 на мосту по улице Ильича. По данным ГАИ, легковой BMW, двигаясь со стороны улицы Луговой, при перестроении столкнулся по касательной с автобусом МАЗ, после чего не смог удержать авто в своей полосе, потерял контроль над управлением и “подрезал” Renault, который врезался с Volkswagen на встречной полосе. Сам же BMW также выехал на встречную полосу, а остановить движение авто смогло только ограждение.

По данным телеграм-канала “Сожский Форпост”, в результате аварии пострадали водитель Renault и пассажир Volkswagen. Из оперативно доставили в больницу.

Ранее Телеграф рассказывал, что примерно в это же время на проспекте Независимости в Минске также произошло массовое ДТП — в вечерней “пробке” один за одним столкнулись семь легковушек: по два авто марки Renault и Volkswagen, а также Kia, BMW и Mercedes.

Массовое ДТП произошло на центральном проспекте Минска – столкнулись 7 авто