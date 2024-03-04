В Несвиже пенсионер наехал на школьницу

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Опубликовано: 04.03.2024 12:42 , Обновлено: 04.03.2024

В половине одиннадцатого утра 2 марта в Несвиже случилось ДТП: «Москвич 412» наехал на девочку-подростка. За рулем был 64-летний пенсионер.

10-летняя школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ленинской, сообщили в УВД Минского облисполкома.

В результате удара девочка получила телесные повреждения. К счастью, не очень серьезные – госпитализация не потребовалась.

Ранее Телеграф писал, что в первый день весны в республике произошли два серьезных ДТП. В Гомеле вечером 1 марта столкнулись три легковых автомобиля и автобус. По данным областной Госавтоинспекции, в аварии пострадали как минимум два человека.

В Гомеле столкнулись три легковушки и автобус — есть пострадавшие Также вечером 1 марта на проспекте Независимости в Минске произошло массовое ДТП — в “пробке” один за одним столкнулись семь легковушек: по два авто марки Renault и Volkswagen, а также Kia, BMW и Mercedes.

Массовое ДТП произошло на центральном проспекте Минска – столкнулись 7 авто