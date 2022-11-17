В Витебске наступил "День жестянщика" из-за снега и гололеда

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Опубликовано: 17.11.2022 13:36 , Обновлено: 17.11.2022

В Витебской области выпал снег, а на дорогах местами образовался гололед. Многие водители оказались не готовы к погодным условиям.

В ГАИ Витебской области сообщили, что сотрудники ГАИ “фиксируют дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом”.

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Кстати, ГАИ Минска в связи с обещанными на 16 ноября дождем и снегом в Беларуси попросили водителей держать дистанцию и резко не тормозить. Там посоветовали также по возможности отказаться от обгона.

​В ГАИ попросили белорусских водителей 16 ноября отказаться от обгона

Ранее Телеграф сообщил, что В Минске на улице Немига в самом центре столицы 12 ноября произошла драка между водителями. Об этом сообщили и сняли даже видео очевидцы.

В центре Минска прямо на дороге подрались водители