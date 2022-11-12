В центре Минска прямо на дороге подрались водители

🎥 Видео

Опубликовано: 12.11.2022 10:33 , Обновлено: 12.11.2022

В Минске на улице Немига в самом центре столицы 12 ноября произошла драка между водителями. Об этом сообщили и сняли даже видео очевидцы.

Тг-канал “Мерзкий Кокобай” опубликовал видеоролик, на котором, как утверждает, 12 ноября происходит драка между автолюбителями.

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Причины стычки неизвестны. Но судя по видео, столкновение было серьезным. В какой-то момент в нем участвовало уже 4-5 человек.

Ранее Телеграф сообщил, что в сеть попало видео, как женщина бросается на автомобиль на трассе под Могилевом На youtube-канале Dtp Mogilev появилось видео, на котором женщина бросается под колеса автомобиля. Официально ГАИ Могилевской области и УВД ничего не сообщали.

В сеть попало видео, как женщина бросается на автомобиль на трассе под Могилевом