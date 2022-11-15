​В ГАИ попросили белорусских водителей 16 ноября отказаться от обгона

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Опубликовано: 15.11.2022 17:59 , Обновлено: 15.11.2022

ГАИ Минска в связи с обещанными на 16 ноября дождем и снегом в Беларуси попросили водителей держать дистанцию и резко не тормозить. Там посоветовали также по возможности отказаться от обгона.

“Следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, путепроводов, мостов, на закруглениях дорог”, - напомнили в ГАИ.

Пешеходов же попросили нацепить фликеры и осторжнее себя вести, если надет капюшон. “Прежде чем выходить на проезжую часть, следует с особым вниманием оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности своих действий”, - рассказали в ГАИ.

Ранее Белгидомет объявил жёлтый уровень опасности на 16 ноября из-за возможных снега и гололёда. Известный белорусский метеоролог Дмитрий Рябов рассказал, что в среду будет облачно, а во многих районах пройдет дождь и мокрый снег.

“По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица Ветер северо-восточный умеренный. Температура в течение суток будет от -2 по северу до +6 по югу. Атмосферное давление высокое, днем будет слабо расти”, - сообщил он.