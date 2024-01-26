В Витебске машина провалилась в подземный канал

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Опубликовано: 26.01.2024 10:45 , Обновлено: 26.01.2024

В начале второго ночи 26 января витебские спасатели получили сообщение о провалившемся автомобиле на проспекте Победы. Оказалось, водитель неудачно припарковался. И при этом ничего не нарушил.

Спасатели выяснили, что веса машины не выдержала бетонная плита.

«В результате парковки легкового автомобиля над подземным каналом коммуникаций теплоснабжения произошло падение бетонной плиты перекрытия теплотрассы, вследствие чего произошел прорыв трубы тепловой сети», – сообщили в МЧС.

В пригороде Гродно трактор провалился под лед

С помощью крана спасатели подняли автомобиль из провала. Сообщили, что пострадавших нет.

Аварийная бригада Витебского коммунального производственного унитарного предприятия котельных и тепловых сетей временно отключила трубопроводы отопления и горячего водоснабжения и начала восстановительные работы, добавили в МЧС.

Ранее Телеграф писал, что столичная Госавтоинспекция напомнила о круглосуточном мониторинге состояния улично-дорожной сети и предупредила водителей о том, что в некоторых случаях сотрудники ГАИ могут прибегнуть к помощи эвакуатора и переставить на другое место даже правильно припаркованный автомобиль.

В ГАИ предупредили белорусов, что могут переставлять авто эвакуатором, даже правильно припаркованные. Где и когда?