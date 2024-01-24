В пригороде Гродно трактор провалился под лед

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Опубликовано: 24.01.2024 14:00 , Обновлено: 24.01.2024

Во время работ по очистке снега тракторист, по всей видимости, не удержал машину от падения в замерзший водоем. О происшествии в агрогородке Озеры, это около Гродно, порталу Newgrodno.by сообщили очевидцы.

«Тракторист чистил снег. Решил, вероятно, убрать его и с пирса. Но трактор стянуло на лед, он провалился в воду», – рассказал один из очевидцев происшествия.

По его информации, никто в результате не пострадал. И сам трактор ушел под воду совсем не глубоко, однако самостоятельно выбраться уже не смог. Чтобы его вытянуть, понадобилась помощь погрузчика.

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