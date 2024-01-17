В Ушачах навигатор завел водителя в снежную ловушку

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Опубликовано: 17.01.2024 14:22 , Обновлено: 17.01.2024

Жители Минской области ехали в Ушачский район в санаторий. Дорога не была знакомой, поэтому водитель ориентировался по навигатору, рассказали в ГАИ Витебщины. Но, как оказалось, электронное устройство, повело машину не в ту степь. В прямом смысле. Пришлось звать на помощь.

Водитель безукоризненно выполнял указания виртуального помощника, пока не понял, что оказался в поле, сообщили в ГАИ. Как рассказал сам мужчина, у него «сначала никакой паники не было». Он пытался сманеврировать и выехать из снежной ловушки самостоятельно, но колеса все больше закапывались в снег, а потом машина и вовсе съехала с полевой дороги. Пришлось звонить в ГАИ.

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Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь гостям из Минской области.

«Во взаимодействии с дорожными службами прочистили дорогу до автомобиля и помогли водителю и пассажиру выбраться из снежного плена», – рассказали в инспекции.

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Ранее Телеграф писал, что “меры по усиленному контролю дорожной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями” объявили в МВД на ближайшие дни.

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