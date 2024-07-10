В Светлогорске полуторогодовалый мальчик выпал с 9-го этажа и выжил

Опубликовано: 10.07.2024 15:38 , Обновлено: 10.07.2024

В Светлогорске Гомельской области полуторогодовалый ребенок, оставшись один в комнате, выпал с 9-го этажа жилого дома на дерево и выжил. Об инциденте рассказали в Следственном комитете (СК).

Как сообщили в ведомстве, 9 июля 18-летняя жительница Светлогорска приехала со своим сыном в гости к отчиму. Сначала мать была с ребенком в одной комнате, но затем вышла, оставив его одного. При этом окно было открыто.

Мальчик залез на подоконник с помощью дивана, который стоял возле окна, и, оперевшись на москитную сетку, упал вниз на растущее около дома дерево. Ребенка доставили в гомельскую больницу.

Следователи напомнили родителям, что крайне важно:

не оставлять малолетних без присмотра даже на короткое время,

установить на все окна в квартире специальные запирающие устройства и пользоваться ими,

пояснить детям простые правила безопасности.

Подробно об опасностях, которые грозят детям летом, рассказывала Генеральная прокуратура Беларуси. Кроме купания на водоемах, катания на велосипедах и самокатах, опасность представляют также “флэты”, “вписки” и не только.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что 25 июня в Минске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Ребенка госпитализировали с многочисленными переломами и ушибами.

В Минске двухлетний малыш выпал из окна четвертого этажа