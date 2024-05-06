Генпрокуратура и МВД Беларуси предупредили о наступлении опасного для детей периода. Что за "флэты" и "вписки"?

Опубликовано: 06.05.2024 13:59 , Обновлено: 06.05.2024

Генеральная прокуратура Беларуси рассказала, что с наступлением летних каникул у детей появляется больше свободного времени, из-за чего увеличивается риск бытового и уличного травматизма, а иногда даже гибели несовершеннолетних. Опасность представляют купание на водоемах, катание на велосипедах и самокатах, "флэты", "вписки" и не только.

В Генпрокуратуре рассказали, что за последние три года в стране утонуло на водоемах 92 ребенка. Среди причин, которые привели к гибели, в ведомстве назвали:

купание в неустановленных местах,

детская неосторожность,

ослабленный контроль родителей за поведением и местонахождением детей,

ненадлежащая организация их досуга.

К примеру, как рассказали в Генпрокуратуре, в июне 2023 года утонула годовалая девочка из Минска, а в июле - трехлетний мальчик из Лиды, дети тогда остались без внимания родителей.

Выпадение из окон

Также в летний период, по информации ведомства, каждый год происходят несчастные случаи, когда дети выпадают из окон. В ведомстве отметили, что только за 2023 год в Беларуси так погибло пятеро детей.

“Несмотря на то, что теплая погода еще не установилась в республике, факты выпадения детей из окон и их травмирования уже имеются”, - рассказали в Генпрокуратуре.

И привели пример: в феврале 2024 года в Пружанах в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга попал трехлетний мальчик. Он, по информации ведомства, оставшись ненадолго без присмотра, сам открыл створку окна и оперся на москитную сетку, так и выпал на улицу.

Катание на велосипедах, самокатах, гироскутерах

Как рассказали в Генпрокуратуре, за 2023 год на дорогах и улицах страны при катании на средствах персональной мобильности травмы получили больше 1,4 тыс. детей, а один несовершеннолетний велосипедист погиб.

“Всегда важно напомнить детям и о правилах поведения вблизи железной дороги – источника повышенной опасности, где факты травмирования, как правило, имеют летальный исход”, - дополнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре порекомендовали родителям напомнить детям базовые правила нахождения на водоемах, дороге, во дворе дома.

“Флэты” и “вписки”

Не стоит забывать и о детях постарше - подростках. Часть из них ходят на “флэты” и “вписки” - вечеринки, которые организует молодежь в чьей-либо квартире. “Все они связаны с употреблением психоактивных веществ: алкоголя, сигарет, вейпов, наркотиков”, - заявили в Telegram-канале МВД Беларуси.

В ведомстве отметили, что такое “времяпрепровождение нередко приводит к трагическим последствиям”. К примеру, в 2023 году в Светлогорске на “флэте” несовершеннолетний выпрыгнул с 9-го этажа, рассказали в МВД.

Там также сообщили, что в этом году сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних уже выявили больше 120 “пьяных вечеринок”, к административной ответственности за распитие с подростками алкоголя привлекли 180 взрослых.

В ведомстве порекомендовали “почаще контролировать ребенка”, если он дома один: звонить ему, спрашивать, где он и с кем. “Если сомневаетесь, попросите отправить геометку своего текущего местоположения или связаться с вами по видеосвязи”, - посоветовали в МВД.

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