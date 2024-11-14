В столичном микрорайоне Уручье пропал свет. Что случилось и когда восстановят?

Опубликовано: 14.11.2024 10:15 , Обновлено: 14.11.2024

Сегодня утром, 14 ноября, жители столичного микрорайона Уручье начали массово жаловаться на отсутствие света и Интернета в своих домах. По их словам, проблемы наблюдаются и в других районах — в частности в домах и магазинах, а кое-где даже не работают светофоры.

Так, первые жалобы начали появляться уже в 09:00. Речь идёт о жителях столичных улиц Героев 120 дивизии, Гинтовта, Городецкая, Ложинская, пр-т Независимости, Острошицкая, Пономарёва, Уручская и Шафарнянская. Причиной отсутствия напряжения стало отключение высоковольтной кабельной линии 10 кВ в сети ПС «Московская». Между тем в “социально значимых объектах” свет не пропадал, передало информагентство “Минск-Новости”.

В филиале предприятия “Минскэнерго” “Минские кабельные сети” изданию Smartpress сообщили, что произошло аварийное отключение электричества. “У нас повреждение высоковольтной сети. Устраняем. В течение двух часов электричество появится”, — заверили там.

Ранее Telegraf.news писал, что Минский городской исполнительный комитет установил новые планово-расчетные цены на основные жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. Посмотрели, на сколько сильно они отличаются от нынешних цен и какого повышения тарифов на услуги ЖКХ ждать белорусам в следующем году.

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Также мы рассказывали, что унитарное предприятие “Мингаз” сообщило о “поэтапном переводе” потребителей в единую систему начисления ЖКУ — АИС «Расчёт-ЖКУ». Ожидается, что наряду с уже привычным способом оплаты через ЕРИП появится дополнительный. Для этого минчанам нужно воспользоваться немного другим путём при оплате услуг через Интернет-банкинг.

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