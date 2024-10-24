"Мингаз" предупредил об изменениях в расчётах за газ. Как теперь платить через ЕРИП?

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Опубликовано: 24.10.2024 10:02 , Обновлено: 24.10.2024

Унитарное предприятие "Мингаз" сообщило о "поэтапном переводе" потребителей в единую систему начисления ЖКУ — АИС «Расчёт-ЖКУ». Ожидается, что наряду с уже привычным способом оплаты через ЕРИП появится дополнительный. Для этого минчанам нужно воспользоваться немного другим путём при оплате услуг через Интернет-банкинг.

В пресс-службе предприятия рассказали, что теперь оплатить услуги газоснабжения можно сразу по двум веткам, точнее по одной из них. Напомним, ныне существующая и по-прежнему действующая выглядит так:

Система «Расчёт» (ЕРИП) → Коммунальные платежи → Газоснабжение → Минск → Мингаз → Газоснабжение → № лицевого счета.

Второй путь для оплаты, который решили внедрить, выглядит следующим образом:

Система «Расчёт» (ЕРИП) → Коммунальные платежи → Газоснабжение АИС Расчёт-ЖКУ → Минск → Мингаз → Газоснабжение АИС Расчёт-ЖКУ →№ лицевого счета.

В “Мингазе” напомнили, что оплатить услуги газоснабжения можно после 15-го числа, а при возникновении вопросов следует обратиться к специалистам предприятия по короткому номеру 162, который работает с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00. Туда же можно звонить, если возникли вопросы о сумме начисления оплаты за газ.

К слову, ранее в Министерстве ЖКХ Беларуси сообщили, что в этом году изменений тарифов на жилищно-коммунальные услуги не будет. Однако белорусам стоит ждать этого в 2025 году. «Изменение тарифов, их пересмотр и корректировка предусмотрены законодательством два раза в год. Это в начале года с 1 января и в середине — с 1 июня», — рассказал заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства ЖКХ Алексей Филанович, [link href=“https://belta.by/society/view/mzhkh-v-etom-godu-tarify-na-zhku-ne-izmenjatsja-666531-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство БелТА.

По словам Филановича, с 1 января 2025 года тарифы изменят с учётом складывающихся затрат, планово-расчётных цен и стоимости энергоресурсов. Также он сообщил, что в год тарифы нельзя поднимать больше, чем на половину базовой величины (сейчас одна базовая — 40 рублей, половина — 20).

Ранее Telegraf.news писал, что на Интернет-портале коммунальной грамотности Беларуси рассказали, кто и в каком случае обязан платить за лифт в многоквартирном доме. В частности, специалисты ответили на вопрос одного из жителей Республики, который интересовался, должен ли он оплачивать техобслуживание, если живёт на первом этаже, и лифт ему априори не нужен.

Должны ли белорусы платить за лифт, если живут на первом этаже? В ЖКХ ответили