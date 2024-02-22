В Смолевичах эвакуировали членов избирательного участка. Что случилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 22.02.2024 10:38 , Обновлено: 22.02.2024

В школу №2 в Смолевичах 21 февраля вызвали пожарных. Учителя и школьники почувствовали запах дыма. Прибывшие работники МЧС выяснили, что источник дыма – чердачное помещение.

Как оказалось, горения не было – только тление. Ликвидировали быстро.

Помимо учебного процесса в школе также был организован участок для голосования.

На Гомельщине сотрудники МЧС вытащили из глины застрявшего 8-летнего мальчика

«Еще до прибытия подразделений МЧС администрация школы эвакуировала 78 человек, в том числе 65 учащихся и 4 члена избирательной комиссии участка для голосования №2», – сообщили в сводке.

Согласно информации МЧС, вызов поступил в 15:11, а в 15:40 участок для голосования уже возобновил работу. Пострадавших нет.

Ранее Телеграф писал, что министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал о подготовке правоохранительных органов Беларуси к парламентским выборам. В числе прочего он призвал членов избирательных комиссий в Единый день голосования, который состоится в Беларуси 25 февраля, обращать внимание на поведение избирателей и сообщать в милицию “при малейших подозрениях на возможные противоправные действия”.

«При малейших подозрениях» — Кубраков предложил членам белорусских избиркомов сообщать об избирателях в милицию