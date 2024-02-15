"При малейших подозрениях" - Кубраков предложил членам белорусских избиркомов сообщать об избирателях в милицию
Министр внутренних дел Иван Кубраков 14 февраля рассказал о подготовке правоохранительных органов Беларуси к предстоящим парламентским выборам. В числе прочего он призвал членов избирательных комиссий в Единый день голосования, который состоится в Беларуси 25 февраля, обращать внимание на поведение избирателей и сообщать в милицию "при малейших подозрениях на возможные противоправные действия".
Сценарии возможных нарушений на избирательных участках столичная милиция уже отработала в ходе завершившихся 14 февраля тактико-специальных занятий подразделений органов внутренних дел минского гарнизона. Как пояснили в МВД, их основной задачей было “повышение уровня подготовки и слаженности действий при пресечении нарушений общественного порядка”, причем как на самих избирательных участках, так и на прилегающих территориях.
Среди отработанных сценариев, для которых в органах внутренних дел разработали особые алгоритмы действий, были следующие:
- появление дебошира на участке,
- появление неопознанного летательного аппарата на прилегающих территория,
- обнаружение бесхозной сумки на участке,
- приближение к зданию человека с оружием или бесчинствующей толпы,
- получение информации о готовящемся теракте.
В МВД заявили, что правоохранители “готовы реагировать на все возможные провокации” и “уже делают это, выявляя и привлекая к установленной законодательством ответственности тех, кто пытается провоцировать, оскорблять наших граждан”.
Кубраков сообщил, что с 19 февраля личный состав белорусской милиции переведут на усиленный режим несения службы, задействуя более 10 тысяч человек: избирательные участки возьмут под охрану и “активизируют деятельность по обеспечению безопасности во всех уголках страны”. В приграничные регионы глава МВД пообещал дополнительно направить специальные подразделения внутренних войск и отряды милиции особого назначения.
Членам избирательных комиссий Кубраков приказал “работать спокойно”, пообещав обеспечить”безопасность в стране” и “защиту каждого из них”.
Ранее Телеграф сообщил, что в ходе нынешней электоральной кампании на избирательных участках в Беларуси пообещали организовать круглосуточное дежурство, причем к охране планируют привлечь не только милиционеров.
В МВД Беларуси предупредили, что избирательные участки будут охранять не только милиционеры