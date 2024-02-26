«Пришлось тормозить, уходить правее» – Белорус едва избежал лобового и объявил розыск опасного водителя

🎥 Видео

Опубликовано: 26.02.2024 19:37 , Обновлено: 26.02.2024

В воскресенье, 25 февраля, на дороге вблизи Мостов едва не произошло серьезное ДТП. Как было дело, «АвтоГродно» рассказал участник событий Дмитрий, а его видеорегистратор все показал. И теперь Дмитрий хочет познакомиться с водителем того самого Renault.

«Водитель Renault выехал на обгон Mitsubishi, когда до меня оставалось метров 200. Уверен, что он видел меня, но все равно решился на этот необдуманный шаг. Пришлось тормозить, уходить от столкновения правее», – описал события Дмитрий и поделился видео.

Он решил найти и привлечь к ответственности водителя Renault Scenic, который чуть не устроил ему лобовую аварию в Мостовском районе. Поскольку номер «Рено» разобрать не представляется возможным, Дмитрий через редакцию обратился к водителю Mitsubishi с просьбой о связи – возможно, у него осталась запись.

Ранее Телеграф писал, что 26 февраля в результате лобового столкновения легкового автомобиля и автобуса под Рогачёвом погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

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