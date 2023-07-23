В СК показали видео с места трагедии на Минском море

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Опубликовано: 23.07.2023 14:25 , Обновлено: 23.07.2023

Следственный комитет Беларуси днём 23 июля опубликовал видео с места трагедии на пляже Заславского водохранилища (которое также называют Минским морем). Там из-за сильного воздушного вихря упавшим деревом придавило 19-летнюю девушку. Следователи рассказали подробности происшествия.

По предварительной информации, озвученной в Следственном комитете, 22 июля компания молодых людей приехала на Заславское водохранилище, чтобы на природе отметить день рождения. Они разбили кемпинг в специально отведённом месте, но отдыху помешала резко испортившаяся погода.

“Порывами ветра вырвало дерево, которое ударило и привалило 19-летнюю жительницу Минска. От полученных травм она скончалась на месте происшествия”, - рассказали в СК.

Кроме того, из-за внезапного смерча пострадали ещё двое отдыхающих – девушка 24 лет и молодой человек 25 лет. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

“Работа на месте происшествия продолжалась всю ночь. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области, работников МЧС и с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории проведен осмотр, зафиксирована следовая картина”, - рассказали в СК и показали видео с места происшествия.

Следователи назначили ряд экспертиз, проверку ведёт Минский районный отдел СК.

Напомним, трагедия на пляже Заславского водохранилища (которое также называют Минским морем) произошла вечером 22 июля. В какой-то момент погода резко испортилась, а над водоёмом пронёсся смерч, который не только затягивал в свою воронку воду, но и ломал деревья, как спички, сносил палатки и беседки не берегу.

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