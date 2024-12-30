В России заявили об ударе по нефтепроводу "Дружба" вблизи границы с Беларусью

Опубликовано: 30.12.2024 15:24 , Обновлено: 30.12.2024

В России 30 декабря заявили об атаке на нефтепровод "Дружба" в посёлке Мамай, недалеко от российского города Новозыбкова Брянской области, что недалеко от границы с Беларусью. Информацию от атаке и фотографию последствий опубликовал российский Telegram-канал Mash.

По информации Mash, удар был нанесён по посёлку в 4:30. Как утверждает источник, в качестве оружия использовался реактивный беспилотник “Пекло” украинского производства.

“Трубопровод не задело — в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории. Люди не пострадали”, - заявило российское издание.

Уточняется, что участок нефтепровода в районе посёлка Мамай - это последний пункт прокачки нефтепродуктов перед границей. Далее по территории Беларуси нефть идёт в том числе идёт в страны Европы.

Отметим, что в Вооружённых силах Украины, а также официальные источники в Киеве данный инцидент и свою причастность к нему пока никак не комментировали.

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