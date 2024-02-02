В России сгорел ещё один городской автобус МАЗ

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Опубликовано: 02.02.2024 14:20 , Обновлено: 02.02.2024

Очередной случай возгорания пассажирского автобуса МАЗ белорусского производства произошёл в России. На этот раз возгорание автобуса прямо на маршруте произошло в Саратове. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло утром, когда автобус вышел на маршрут. В пути у него загорелся моторный отсек, водитель попытался потушить пожар с помощью огнетушителей, но без помощи спасателей ему это не удалось.

В результате пожар потушили лишь прибывшие на место ЧП пожарные - к тому моменту площадь возгорания уже составляла 25 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается. Пассажиры смогли самостоятельно покинуть салон автобуса, а один из очевидцев даже выложил в сеть видео с места ЧП.

Ранее Телеграф рассказывал, что с 2022 года в российском Санкт-Петербурге стали периодически фиксировать случаи возгорания белорусских автобусов МАЗ модели 203047. В 2023 году история продолжилась, поэтому в августе предприятие “Пассажиравтотранс” приостановило эксплуатацию 137 автобусов МАЗ из-за замечаний, “которые потенциально могут привести к возгоранию автобусов”, и вернуло их на маршруты лишь после переоборудования.

В Петербурге вернули автобусы МАЗ на улицы после доработки, чтобы не загорались

Тем не менее, случаи возгорания городского пассажирского транспорта белорусского производства в России не прекратились и после этого. Так, в Самаре 11 ноября прямо на ходу и с пассажирами в салоне загорелся трамвай белорусского производства.

В России на ходу загорелся белорусский трамвай, поставленный в Самару летом