В России на ходу загорелся белорусский трамвай, поставленный в Самару летом

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Опубликовано: 13.11.2023 16:26 , Обновлено: 13.11.2023

В Самаре местные СМИ сообщили, что городские службы разбираются с происшествием, во время которого 11 ноября прямо на ходу и с пассажирами на борту загорелся трамвай белорусского производства.

“К счастью, никто не пострадал. Когда началось задымление, водитель вывел всех пассажиров из трамвая и проконтролировал, чтобы они отошли подальше от вагона, — передает 63.RU слова директора Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаила Ефремова.

По его словам, потушить огонь своими силами водителю трамвая не удалось. “Собственная порошковая система пожаротушения, которой оборудован трамвай, с пламенем тоже не справилась. Возгорание тушили пожарные. По предварительным данным, в трамвае между внутренним пространством крыши и самой крышей могло произойти короткое замыкание”, - рассказал самарский чиновник.

В Следственном комитете города уточнили, что «по данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка”, а следователи выезжали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего”.

Напомним, что в сентябре 2023 года на улицы российской Самары вышли несколько трамваев модели Т811, закупленных городом трамваи производства BKM Holding (ранее назывался «Белкоммунмаш»). Эта модель может проехать без электричества порядка 5 километров, а вмещает до 159 пассажиров.

Ранее Телеграф писал, что в российском городе Санкт-Петербург предприятие «Пассажиравтотранс» сообщило о возвращении белорусских автобусов МАЗ на маршруты. Там уточнили, что для этого машины пришлось переоборудовать, чтобы они не загорались во время движения.

Ранее Александр Лукашенко намекнул, что белорусские автобусы стали часто гореть в России не просто так.

«Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в автобусе в Питере, еще чего-то… Сейчас госкомиссия работает. Я направил, чтобы разобрались, в чем там вопрос. Жуткая конкуренция, но мы ее выдержим. Это хорошие, качественные автобусы. Правда, где-то горят… Я спросил: а в Беларуси? А в Беларуси не горят!», — заявил он.

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