В Петербурге вернули автобусы МАЗ на улицы после доработки, чтобы не загорались

Опубликовано: 16.08.2023 20:57 , Обновлено: 16.08.2023

В российском городе Санкт-Петербург предприятие «Пассажиравтотранс» сообщило о возвращении белорусских автобусов МАЗ на маршруты. Там уточнили, что для этого машины пришлось переоборудовать, чтобы они не загорались во время движения.

“Специалисты ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» осуществили доработку действующих систем и механизмов автобусов с целью исключения случаев потенциальных возгораний. По каждой машине производителем составлен акт, который гарантирует ее безопасность и дает возможность допуска к эксплуатации”, - сообщили в “Пассажиравтотранс”.

Также специалисты МАЗа обязались производить “ежедневный контроль технического состояния работающих на маршрутах транспортных средств”.

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Ещё две недели назад на заводе заявили, что придумали как избавить белорусские автобусы от опасной особенности.

“Выработаны меры по 100% контролю технического состояния автобусов для обеспечения готовности выхода на маршруты. Разработаны и приняты технические решения и корректирующие мероприятия для исключения потенциальной угрозы возгорания”, - заявили там.

Ранее Александр Лукашенко намекнул, что белорусские автобусы стали часто гореть в России не просто так.

«Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в автобусе в Питере, еще чего-то… Сейчас госкомиссия работает. Я направил, чтобы разобрались, в чем там вопрос. Жуткая конкуренция, но мы ее выдержим. Это хорошие, качественные автобусы. Правда, где-то горят… Я спросил: а в Беларуси? А в Беларуси не горят!», — заявил он.

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Началось же все с того, что ещё в прошлом году в Санкт-Петербурге стали загораться МАЗы модели 203047. В 2023 году история продолжилась. В итоге, 2 августа предприятие «Пассажиравтотранс» приостановило эксплуатацию 137 автобусов МАЗ из-за замечаний, «которые потенциально могут привести к возгоранию автобусов».