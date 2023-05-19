В России объявили о радиационном облаке из Украины. В Беларуси и Польше рассказали - стоит ли беспокоиться
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Польше повысился уровень радиации из-за облака, движущегося со стороны Украины. По его словам, оно возникло после "уничтожения" боеприпасов с обеденным ураном.
“(США) Украине тоже “помогли” - надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации”, - заявил российский чиновник.
В Польше 19 мая опровергли заявления Николая Патрушева. “В настоящее время на территории РП нет угрозы здоровью и жизни людей, а также окружающей среде. Агенство не отмечало никаких тревожных признаков на измерительных аппаратах”, - сообщило Польское атомное агенство (ПАА).
В ПАА подчеркнули, что последние показания являются «стандартными и никоим образом не угрожают здоровью или жизни людей и окружающей среде».
В свою очередь, Станислав Жарин, статс-секретарь Канцелярии премьер-министра, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша, прямо назвал слова Николая Патрушева “ложью”.
“Это очередная информационная операция российских спецслужб, направленная на дестабилизацию Польши и запугивание поляков. Выступление Патрушева — это информационная операция, направленная на: запугивание поляков, сеяние дестабилизации в Европе, демонстрацию военной помощи Украине как угрозы для Европы, обесценивание Украины”, - оценил заявление главы российского Совбеза польский правительственный чиновник.
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды также сообщили что никакого повышения уровня радиации не заметили ни 18, ни 19 мая.
“По состоянию на текущую дату радиационная обстановка на территории Республики Беларусь стабильная, мощность дозы гамма-излучения (МД) на пунктах наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха соответствует установившимся многолетним значениям. Как и прежде, повышенный уровень МД гамма-излучения зарегистрирован в пункте наблюдения города Брагин, находящегося в зоне радиоактивного загрязнения, обусловленного катастрофой на Чернобыльской АЭС”, - сообщили на сайте центра.
В Великобритании Путина обвинили во лжи
Ранее министерство обороны Великобритании заявило, что бронебойные снаряды, обещанные Украине, на самом деле содержат обедненный уран, но добавило, что это промышленный “стандарт” и используется десятилетиями.
В Британии обвинили Путина во лжи — «Абсолютно безумные» заявления
Чем известен обеднённый уран?
Обеднённый уран — уран, состоящий в основном из изотопа урана-238. Это побочный продукт обогащения урана. Доза внешнего облучения от обеднённого урана составляет около 60% того, что даёт природный уран той же массы.
Этот металл достаточно широко используется в гражданских технологиях. Он обладает высокой плотностью (19,1 г/см³, для сравнения у железа 7,8 г/см³). Используется в качестве противовесов в конструкциях самолётов и ракет, для радиационной защиты в медицинской лучевой терапии и в оборудовании промышленной радиографии, а также контейнеров, используемых для транспортировки радиоактивных материалов. Подробнее читайте по ссылке ниже:
Великобритания пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Москве ответили