В России объявили о радиационном облаке из Украины. В Беларуси и Польше рассказали - стоит ли беспокоиться

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Опубликовано: 19.05.2023 18:51 , Обновлено: 19.05.2023

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Польше повысился уровень радиации из-за облака, движущегося со стороны Украины. По его словам, оно возникло после "уничтожения" боеприпасов с обеденным ураном.

“(США) Украине тоже “помогли” - надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации”, - заявил российский чиновник.

В Польше 19 мая опровергли заявления Николая Патрушева. “В настоящее время на территории РП нет угрозы здоровью и жизни людей, а также окружающей среде. Агенство не отмечало никаких тревожных признаков на измерительных аппаратах”, - сообщило Польское атомное агенство (ПАА).

В ПАА подчеркнули, что последние показания являются «стандартными и никоим образом не угрожают здоровью или жизни людей и окружающей среде».

В свою очередь, Станислав Жарин, статс-секретарь Канцелярии премьер-министра, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша, прямо назвал слова Николая Патрушева “ложью”.

“Это очередная информационная операция российских спецслужб, направленная на дестабилизацию Польши и запугивание поляков. Выступление Патрушева — это информационная операция, направленная на: запугивание поляков, сеяние дестабилизации в Европе, демонстрацию военной помощи Украине как угрозы для Европы, обесценивание Украины”, - оценил заявление главы российского Совбеза польский правительственный чиновник.

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды также сообщили что никакого повышения уровня радиации не заметили ни 18, ни 19 мая.

Уровень радиации на 18:48 19 мая.

“По состоянию на текущую дату радиационная обстановка на территории Республики Беларусь стабильная, мощность дозы гамма-излучения (МД) на пунктах наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха соответствует установившимся многолетним значениям. Как и прежде, повышенный уровень МД гамма-излучения зарегистрирован в пункте наблюдения города Брагин, находящегося в зоне радиоактивного загрязнения, обусловленного катастрофой на Чернобыльской АЭС”, - сообщили на сайте центра.

В Великобритании Путина обвинили во лжи

Ранее министерство обороны Великобритании заявило, что бронебойные снаряды, обещанные Украине, на самом деле содержат обедненный уран, но добавило, что это промышленный “стандарт” и используется десятилетиями.

В Британии обвинили Путина во лжи — «Абсолютно безумные» заявления

Чем известен обеднённый уран?

Обеднённый уран — уран, состоящий в основном из изотопа урана-238. Это побочный продукт обогащения урана. Доза внешнего облучения от обеднённого урана составляет около 60% того, что даёт природный уран той же массы.

Этот металл достаточно широко используется в гражданских технологиях. Он обладает высокой плотностью (19,1 г/см³, для сравнения у железа 7,8 г/см³). Используется в качестве противовесов в конструкциях самолётов и ракет, для радиационной защиты в медицинской лучевой терапии и в оборудовании промышленной радиографии, а также контейнеров, используемых для транспортировки радиоактивных материалов. Подробнее читайте по ссылке ниже:

Великобритания пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Москве ответили