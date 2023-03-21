Великобритания пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Москве ответили

Опубликовано: 21.03.2023 18:18 , Обновлено: 21.03.2023

Украина получит от Великобритании снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Об этом заявила заместитель министра обороны Британии Анабель Голди.

“Кроме предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран”, - рассказала британская чиновница.

Она отметила, что такие снаряды имеют чрезвычайно высокую эффективность для поражения современных танков и бронетехники.

В МИД России уже отреагировали на намерение Великобритании. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такие действия «подрывают основы стратегической стабильности в мире, Запад нарушает гуманитарное право и это плохо для него кончится».

Ранее Россия заявила, что будет расценивать применение ВСУ таких боеприпасов, как использование «грязной» ядерной бомбы. Об этом заявил глава российской Константин Гаврилов. В связи с этим Константин Гаврилов решил предупредить «западных спонсоров киевской военной машины», что его начальство и он сам будут воспринимать применение таких снарядов «ядерной провокацией» и почему-то “шантажем”.

В МИД России заявили, что Leopard 2 могут стрелять «грязными бомбами»

Чем известен обеднённый уран?

Обеднённый уран — уран, состоящий в основном из изотопа урана-238. Это побочный продукт обогащения урана. Доза внешнего облучения от обеднённого урана составляет около 60% того, что даёт природный уран той же массы.

Этот метал достаточно широко используется в гражданских технологиях. Он обладает высокой плотностью (19,1 г/см³, для сравнения у железа 7,8 г/см³). Используется в качестве противовесов в конструкциях самолётов и ракет, радиационной защиты в медицинской лучевой терапии и в оборудовании промышленной радиографии, а также контейнеров, используемых для транспортировки радиоактивных материалов.

Военная промышленность использует его для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов. Вооружённые силы США использовали оружие с обеднённым ураном в 1991 году в Персидском заливе, в ходе войны в Боснии, при бомбардировках Сербии (1999), в иракской войне (с 2003 года).

Благодаря высокой плотности обеднённый уран используется в танковой броне в виде промежуточного слоя между стальными листами. Например, последние модификации танков Abrams (M1A1HA и M1A2), выпуска после 1998 года, содержат элементы защиты из обеднённого урана передних частей корпуса и башни.