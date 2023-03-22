В Британии обвинили Путина во лжи - "Абсолютно безумные" заявления

Опубликовано: 22.03.2023 09:02 , Обновлено: 22.03.2023

Министерство обороны Великобритании заявило, что бронебойные снаряды, обещанные Украине, на самом деле содержат обедненный уран, но добавляет, что это "стандарт" и используется десятилетиями. Тем временем в России заявили, что там придется "соответствующим образом отреагировать" на задействованный "ядерный компонент".

В ответ власти Великобритании обвинили президента России Владимира Путина в преднамеренном распространении ложной информации. Министерство обороны (МО) заявило, что такой материал является “стандартным” для снарядов, способных пробивать броню, и что они не имеют ничего общего с ядерным оружием.

Все началось с крайне необычного заявления, сделанного в понедельник вечером после того, как Путин осудил план отправки таких снарядов на Украину - говоря о “ядерном компоненте” - и предупредил, что он примет ответные меры.

“Если это произойдет, России придется отреагировать соответствующим образом, учитывая, что Запад коллективно уже начинает применять оружие с ядерным компонентом”, - заявил президент РФ, выступая во время приема своего китайского коллеги председателя Си Цзиньпина в Москве.

В ответ в Минобороны Великобритании провели небольшой урок военной грамотности.

“Британская армия десятилетиями использовала обедненный уран в своих бронебойных снарядах. Это стандартный компонент и не имеет ничего общего с ядерным оружием или возможностями. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать. Независимое исследование ученых из таких групп, как Королевское общество, показало, что любое воздействие на здоровье людей и окружающую среду в результате применения боеприпасов с обедненным ураном, вероятно, будет незначительным”, - рассказали в Лондоне.

Великобритания не рассматривает снаряды с обедненным ураном в качестве ядерного оружия. Кстати, Россия также использует боеприпасы на основе обедненного урана.

Полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший армейский британский офицер, отверг комментарии российского президента как “абсолютно безумные” и “совершенно неправильные”. Он считает, что заявление Путина было сделано “без сомнения, для того, чтобы убедить президента Си дать ему оружие и напугать людей на Западе тем, что он планирует перейти к ядерному оружию”.

Полковник де Бреттон-Гордон заявил, что обедненный уран “не может быть использован в качестве ядерного топлива или превращен в ядерное оружие. Путин использовал карту ядерной эскалации с начала войны, чтобы не допустить НАТО, но это не сработало”.