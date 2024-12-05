В Речице из-за гололёда МАЗ пробил ограждение на набережной и скатился в реку
Спасатели с Речицкой станции ОСВОД стали свидетелями необычного ДТП: автомобиль МАЗ выкатился на набережную Днепра, пробил ограждение и оказался в реке. Виной всему, по предварительным данным, стал гололёд, из-за которого водитель потерял управление.
Свидетелями инцидента спасатели стали случайно - они готовились неподалеку совершать учебные спуски. Благодаря этому они смогли оперативно оказать помощь людям, оказавшимся в воде “за считанные секунды”.
В результате падения 37-летний мужчина водитель получил телесные травмы и ему потребовалась помощь врачей.
На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и МЧС, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Напомним, на пятницу, 6 декабря, Белгидромет выписал предупреждение о потенциально опасной гололедице на отдельных участках дорог по всей стране.
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В таких условиях водителям важно помнить о соблюдении главных правил, регулярно озвучиваемых ГАИ:
- выбирать безопасную скорость;
- проявлять осторожность и повышенное внимание;
- не допускать резких маневров и торможений;
- быть внимательными при движении на мостах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, на закруглениях, спусках и подъемах дорог;
- пристегиваться ремнями безопасности.