В Речице из-за гололёда МАЗ пробил ограждение на набережной и скатился в реку

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Опубликовано: 05.12.2024 16:02 , Обновлено: 05.12.2024

Спасатели с Речицкой станции ОСВОД стали свидетелями необычного ДТП: автомобиль МАЗ выкатился на набережную Днепра, пробил ограждение и оказался в реке. Виной всему, по предварительным данным, стал гололёд, из-за которого водитель потерял управление.

Свидетелями инцидента спасатели стали случайно - они готовились неподалеку совершать учебные спуски. Благодаря этому они смогли оперативно оказать помощь людям, оказавшимся в воде “за считанные секунды”.

В результате падения 37-летний мужчина водитель получил телесные травмы и ему потребовалась помощь врачей.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и МЧС, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Фото: ОСВОД Гомельской области

Напомним, на пятницу, 6 декабря, Белгидромет выписал предупреждение о потенциально опасной гололедице на отдельных участках дорог по всей стране.

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В таких условиях водителям важно помнить о соблюдении главных правил, регулярно озвучиваемых ГАИ: