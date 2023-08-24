В Польше по улице текла "река из пива". Это как?

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Опубликовано: 24.08.2023 18:45 , Обновлено: 24.08.2023

Необычная хмельная "река" появилась 24 августа на одной из улиц польского города Познань.

Дело в том, что на перекрестке из грузовика выпали ящики с семью тысячами бутылками пива, которые разбились, а напиток просто затопил проезжую часть.

“Река из пива на перекрестке улиц Лешек и Святополка”, — рассказал порталу wprost.pl очевидец. К сообщению он добавил фотографию, на которой видны десятки ящиков и тысячи разбитых пивных бутылок.

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“Пивная река” усложнила движение транспорта, из-за чего к месту приезжали экстренные службы.

Как позже выяснилось, груз не был должным образом закреплен, отчего он и выпал из машины. Водителя оштрафовали: 4000 злотых (примерно 3050 белорусских рублей) он заплатит за создание угрозы безопасности движения, и еще 500 злотых (380 рублей) за въезд на улицу, где грузовикам запрещено ездить.

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