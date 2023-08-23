Сколько белорус должен сорвать кукурузы в поле, чтобы его посадили в тюрьму? Узнали и кому до 1110 рублей штрафа

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.08.2023 17:32 , Обновлено: 23.08.2023

В августе некоторые белорусы, даже не имеющие отношения к сельскому хозяйству, начинают приглядываться к состоянию кукурузных полей. Насколько вытянулись растения, появилась ли черная кисточка у початков? Сформировались ли они? А все потому, что некоторые считают поля общими, а урожай почти своим.

Однако за “сбор” кукурузы на колхозном поле полагаются штрафы, а некоторые сборщики могут даже попасть в тюрьму.

”… в зависимости от количества похищенной кукурузы могут привлечь к административной либо к уголовной ответственности”, - рассказала юристка Виктория Можейко в интервью изданию Aif.

По ее словам, за мелкое хищение до 10 базовых величин (стоимость сорванной кукурузы не превысит 370 рублей) полагается штраф в размере от 2 до 30 базовых величин, а это 74-1110 рублей штрафа. Впрочем, статья 11.1 КоАП предусматривает и арест и даже общественные работы.

Но если вы насобирали кукурузы на сумму более, чем 370 рублей, то накажут вас уже по статье 205 Уголовного кодекса. Там речь идёт не только о штрафах, но и упоминаются “исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок”. За крупное размер - до 7 лет тюрьмы, а особо крупный - до 12 лет.

[info_b] Крупный размер - в 250 и более базовых величин. Особо крупным считается ущерб в тысячу и более раз превышающую размер базовой величины. [/info_b]

Кстати, купить кукурузу уже можно в магазинах и на рынке. Цена колеблется от 3 до 5 рублей за килограмм. Ранее Телеграф уже писа - любую ли кукурузу можно кушать? Как отличить: перед вами кормовая кукуруза или сладкая? Чем они отличаются?

Можно ли есть кукурузу с полей? Специалисты рассказали, чем кормовая отличается от сладкой