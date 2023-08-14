"Фантазер" - В Польше задержали белоруса из-за предъявленного "паспорта мира". Это как?

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Опубликовано: 14.08.2023 20:39 , Обновлено: 14.08.2023

Сотрудники "Силезского отряда" Пограничной службы Польши (SG) задержали гражданина Беларуси с поддельным документом. 9 августа сотрудники погранзаставы в Катовицах-Пыжовицах провели проверку законности пребывания в Пыжовицах 31-летнего гражданина Беларуси, который их очень удивил.

Во время рейда мужчина предъявил документ «Паспорт мира», выданный неким “Управлением мировой службы”. Белорус утверждал, что этот документ дает ему право как «гражданину мира» свободно передвигаться по территории стран ООН. Подтверждать это должен был дополнительный документ в придачу к “паспорту” с надписью «Легализация международного документа, удостоверяющего личность», написанный на 3-х языках, на котором были, в том числе, штамп Мазовецкого воеводского управления.

Эти печати, разумеется, также вызывали сомнения в их подлинности. Позже в разговоре 31-летний мужчина рассказал о своих планах на отпуск. А именно, он собирался лететь в Египет на основании «Паспорта мира». Он показал уже купленный билет на самолет и подтверждение бронирования отеля.

Данные иностранца были проверены офицерами на основе баз данных ИКТ. В связи с тем, что кроме паспорта «гражданина мира» у него не было других документов, дающих право пересечь границу и легально находиться на территории Республики Польша, мужчина был задержан .

В отношении белоруса даже возбудили уголовное дело, по которому ему инкриминируется попытка пересечения польской государственной границы в нарушение правил в направлении из Польши в Египет с использованием уловки, заключающейся в использовании документа.

11 августа начальник Пограничного поста в Катовицах-Пыжовицах вынес административное решение, обязывающее белоруса покинуть территорию Республики Польша. А в польской Пограничной службе неудачливого “гражданина мира” из Беларуси и вовсе прозвали “фантазер”.

Ранее Телеграф сообщил, что Служба безопасности Польши (ABW) задержала белоруса, которого подозревают в работе в «российской шпионской сети». Об этом 4 августа заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.

В Польше задержали белоруса по обвинению в шпионаже на Россию