В Полоцком районе автомобиль упал в реку. Погиб ребенок

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Опубликовано: 23.12.2023 18:00 , Обновлено: 23.12.2023

В субботу, 23 декабря, вблизи деревни Заскорки в Полоцком районе произошла смертельная авария. Двоих взрослых госпитализировали, ребенок погиб.

Трагедия случилась около полудня, рассказали в Витебской Госавтоинспекции. Водитель за рулем «Audi» на закруглении дороги не справился с управлением.

«В результате транспортное средство съехало на обочину, опрокинулось и упало в реку. Оказавшийся под водой 11-летний ребенок скончался на месте происшествия», – сообщили в ГАИ.

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За рулем был 55-летний мужчина. Его и 38-летнюю женщину-пассажира доставили в Полоцкую центральную горбольницу, рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее Телеграф писал, что на выходных – до 25 декабря Госавтоинспекция в трех областях республики запланировала рейды. Сообщили, что искать будут нетрезвых водителей и бесправников, вычислять тех, кто нарушает правила обгона и перевозки пассажиров, игнорирует пешеходов.

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