ГАИ устроила рейды по белорусским полям и лесам. Это ещё зачем?

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Опубликовано: 18.12.2023 08:55 , Обновлено: 18.12.2023

В ГАИ Витебской области сообщили 18 декабря, что отправили свои патрули в поля и лесам. Так там решили провести рейды на водителей мотовездеходов, чтобы проверить соблюдение ими ПДД.

“Зимой в органы внутренних дел обращаются представители сельхозпредприятий, так как водители снегоходов периодически устраивают катания по сельхозугодьям, уничтожая посевы”, - рассказали о причинах необычных рейдов в Госавтоинспекции.

Также в ведомстве рассказали, что любители снегоходов и вездеходов выезжают на проезжую часть, что категорически запрещено Правилами дорожного движения.

«Данные транспортные средства не предназначены для участия в дорожном движении. Управляя ими, водители ни в коем случае не должны выезжать и даже пересекать дороги общего пользования. Нужно выбирать такие места для передвижения, чтобы не создавать угрозу безопасности граждан и не причинять ущерб окружающей среде, в том числе сельскохозяйственным угодьям», - заявил начальник ОГАИ Бешенковичского РОВД Александр Зубец.

[info_b]В пресс-службе ГАИ сообщили, что такие рейды будут проходить на регулярной основе.[/info_b]

Тем временем, в преддверии зимних праздников Госавтоинспекция напомнила водителям, что садиться за руль после употребления спиртного недопустимо: прежде всего, это может спровоцировать ДТП. А еще обернуться штрафом – сколько и за что именно?

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Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Бресткой области заявили, что водители должны соблюдать определенные правила в жилых и пешеходных зонах. Некоторые из них, на самом деле, белорусы за рулём часто нарушают — или по привычке, или по незнанию. А иногда от безысходности.

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