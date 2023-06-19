В Полоцке из окна шестого этажа выпал годовалый малыш. Где были взрослые?

Опубликовано: 19.06.2023 12:09 , Обновлено: 19.06.2023

В Полоцке Витебской области в минувшие выходные годовалый ребёнок выпал из окна квартиры на шестом этаже. Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, мальчик с сочетанной и закрытой черепно-мозговой травмой, а также ушибами шейного отдела позвоночника и ссадинами доставлен в реанимацию.

Всё произошло вечером 17 июня в многоэтажке по улице Циолковского. Причём, как сообщили в Витебском областном УВД, дома находилось как минимум двое взрослых - 33-летняя мать малыша и её подруга, которая зашла в гости. Кроме того, в квартире также была 10-летняя сестра пострадавшего мальчика. Тем не менее, никто из них предотвратить ЧП не сумел.

“Сначала ребенок был под присмотром, играл рядом со взрослыми. Позже они заметили, что в квартире стало тихо. Увидев в одной из комнат распахнутое на проветривание окно, 33-летняя мама поняла, что случилась беда”, - рассказали о случившемся в правоохранительных органах. Там также отметили, что семья пострадавшего мальчика характеризуется положительно.

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Напомним, ещё в начале весны Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси озвучило рекомендации, как избежать подобных происшествий и их трагических последствий. При этом в ведомстве подчеркнули, что чаще всего трагедии происходят именно из-за невнимательности взрослых.

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Это касается не только случаев с распахнутыми настежь окнами в домах, где есть маленькие дети, но и недостаточного присмотра за детьми на воде, а также - на дорогах. Так, на днях в Слуцке 8-летний мальчик попал в реанимацию после того, как его сбил автомобиль. Причём на проезжей части в неположенном для пешеходов месте мальчик оказался, перебегая дорогу за отчимом.