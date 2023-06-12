Появилось видео, как в Слуцке мальчик бросился под машину. Куда смотрел отчим?

🎥 Видео

Опубликовано: 12.06.2023 16:00 , Обновлено: 12.06.2023

В Слуцке 8-летний мальчик попал в реанимацию после того, как его сбил автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД Беларуси и опубликовали видео.

Там рассказали, что сначала дорогу в неустановленном месте (в 40 метрах от пешеходного перехода) перебежал отчим мальчика с 3-летней дочкой на руках. А вот пасынка оставил без внимания. Мальчик «бросился следом» и попал под колеса машины.

При этом, увидев, что случилось, мужчина побежал к мальчику, оставив дочку на тротуаре «вплотную к проезжей части».

Все это видно на опубликованном МВД видео — как мужчина с девочкой перебегают дорогу, и как следом за ним прямо под колеса бросается 8-летний мальчик:

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