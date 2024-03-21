Белорус насмерть сбил мужчину во время протестов фермеров в Польше

Опубликовано: 21.03.2024 10:41 , Обновлено: 21.03.2024

Гражданин Беларуси совершил смертельный наезд на человека во время волнений польских фермеров. Об этом 20 марта сообщило польское издание Onet.

Известно, что смертельная авария произошла на трассе S8 недалеко от деревни Дзялоши, что в регионе Вроцлова. 36-летний мужчина покинул свой автомобиль из-за перекрытия проезжей части протестующими фермерами. Он хотел перейти на другую сторону дороги, когда его настиг встречный автомобиль за рулем которого находился 49-летний белорус. Водитель был трезв.

Пострадавший скончался на месте. По данным служб, авария произошла примерно в 1,5 км от места протеста. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники польского управления полиции.

Напомним, что забастовки аграриев в Евросоюзе начали назревать еще осенью и наибольшего размаха достигли в Польше. С января польские фермеры активно протестуют и блокируют перекрестки и автострады. Таким образом они хотят добиться изменений в сельскохозяйственной политике Евросоюза.

Ранее Телеграф писал о том, что польские фермеры заблокировали два погранперехода на границе с Германией.

Польские фермеры заблокировали тракторами два КПП на границе с Германией