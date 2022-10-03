В Петербурге сгорел шестой за год белорусский МАЗ
В Санкт-Петербурге ночью 2 октября полностью выгорел пассажирский автобус МАЗ, сделанный в Беларуси. Об этом сообщили в российском МЧС.
Там сообщили, что пожар начался в Курортном районе на 4-м километре внешнего кольца КАД Санкт-Петербурга. Автобус МАЗ выгорел по всей площади.
Пожар тушили чуть менее получаса. По информации МЧС, никто не пострадал.
Тем временем в Сети появилось видео, предположительно с места произошедшего.
По информации питерского издания «Фонтанка», это был резервный автобус, который направлялся в парк.
Там также добавили, что возгорание произошло не в моторном отсеке.
Как пишут СМИ, это уже шестое возгорание белорусских МАЗов за 2022 год. Например, подобный инцидент произошел в коне июня. Тогда Минский автомобильный завод пообещал направить в Россию специалистов, которые проведут повторный аудит поставленных автобусов.
Как писал Телеграф, на это отреагировал и Александр Лукашенко. По его словам, глава Питера Александр Беглов заверил, что «это не стоит даже внимания».
«Ну, у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался. Думаю, может, там действительно что-то взорвалось», — поделился Лукашенко.
А по словам белорусского министра промышленности Петра Пархомчика, причина загорания была в замыкании.
[info_b]Автобусы Минского автозавода в Санкт-Петербург поставляют в рамках транспортной реформы. Всего туда планировали поставить более 800 белорусских МАЗов.[/info_b]