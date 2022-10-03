В Петербурге сгорел шестой за год белорусский МАЗ

🎥 Видео

Опубликовано: 03.10.2022 09:28 , Обновлено: 03.10.2022

В Санкт-Петербурге ночью 2 октября полностью выгорел пассажирский автобус МАЗ, сделанный в Беларуси. Об этом сообщили в российском МЧС.

Там сообщили, что пожар начался в Курортном районе на 4-м километре внешнего кольца КАД Санкт-Петербурга. Автобус МАЗ выгорел по всей площади.

Пожар тушили чуть менее получаса. По информации МЧС, никто не пострадал.

Тем временем в Сети появилось видео, предположительно с места произошедшего.

Embedded content

По информации питерского издания «Фонтанка», это был резервный автобус, который направлялся в парк.

Там также добавили, что возгорание произошло не в моторном отсеке.

Как пишут СМИ, это уже шестое возгорание белорусских МАЗов за 2022 год. Например, подобный инцидент произошел в коне июня. Тогда Минский автомобильный завод пообещал направить в Россию специалистов, которые проведут повторный аудит поставленных автобусов.

Новость Телеграф

Как писал Телеграф, на это отреагировал и Александр Лукашенко. По его словам, глава Питера Александр Беглов заверил, что «это не стоит даже внимания».

«Ну, у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался. Думаю, может, там действительно что-то взорвалось», — поделился Лукашенко.

Новость Телеграф

А по словам белорусского министра промышленности Петра Пархомчика, причина загорания была в замыкании.

[info_b]Автобусы Минского автозавода в Санкт-Петербург поставляют в рамках транспортной реформы. Всего туда планировали поставить более 800 белорусских МАЗов.[/info_b]