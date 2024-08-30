В парке Солигорска трактор провалился в сухой фонтан

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Опубликовано: 30.08.2024 09:07 , Обновлено: 30.08.2024

В Солигорске Минской области в сквере Семьи, Любви и Верности трактор провалился под тротуарную плитку. Рабочая техника попыталась проехать через зону так называемого сухого фонтана, но плитка не выдержала её тяжести и обрушилась, увлекая за собой трактор.

[info_b]Сухой фонтан — тип фонтана без традиционной для фонтанов видимой чаши (она скрыта под землёй, как правило, прикрытая тротуарной плиткой). В результате вода выпускается мощными струями из-под поверхности и тут же отводится обратно - в подземный резервуар.[/info_b]

Жители Солигорска поделились кадрами застрявшего в повреждённом фонтане трактора и рассказали, что подобную картину наблюдают уже не впервые. Действительно, несколько лет назад таким же образом подземной чаше фонтана оказался трактор коммунальных служб с прицепом. Тогда он посыпал песком дорожки сквера (дело было зимой). Что заставило водителя трактора выехать в зону сухого фонтана в этот раз, неизвестно.

Другой пользователь видеоплатформы TikTok из Солигорска показал, как доставали застрявший под тротуарной плиткой трактор. Для этого потребовалась мощная спецтехника.

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