На видео попало, как в Сеуле автомобиль провалился под землю прямо на магистрали

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Опубликовано: 29.08.2024 15:48 , Обновлено: 29.08.2024

В четверг, 29 августа, на одной из оживлённых автомобильных трасс в столице Южной Кореи Сеуле произошло необычное ДТП: белый внедорожник провалился во внезапно образовавшуюся на проезжей части карстовую воронку. Она была настолько большой, что автомобиль сразу же целиком ушёл под землю, перевернувшись на бок. Момент ЧП попал на видео очевидцев.

Тот момент, когда машина провалилась в картовую воронку, попал на камеру видеорегистратора идущей следом машины. Владелец авто выложил кадры в соцсети Х.

По данным местного издания Korea Herald, в момент аварии в салоне внедорожника находились два человека - 70-летняя женщина и 80-летний мужчина. Оба получили серьезные травмы и были оперативно доставлены в больницу. Сообщается, что у женщины на фоне случившегося произошёл сердечный приступ, она остаётся в критическом состоянии

Провал в грунте стал причиной серьезной пробки на трассе. В настоящее время ведется расследование для определения точной причины возникновения карстовой воронки.

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