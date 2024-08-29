В Сморгони грузовик рухнул вместе с мостом в реку

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Опубликовано: 29.08.2024 16:25 , Обновлено: 29.08.2024

В Сморгони Гродненской области 29 августа обрушился мост над рекой, а вместе с ним и грузовик. По информации Госавтоинспекции Гродненщины, "серьезных травм" никто не получил.

Как рассказали в ГАИ, около 11:30 на улице Ленина райцентра водитель и пассажир на автовышке ГАЗ меняли лампы на фонарях. Для продолжения работ сотрудникам ЖКХ нужно было проехать по пешеходному мосту.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель начал переезжать, его напарник в это время находился на рабочей платформе машины. “От тяжести грузового автомобиля мост обрушился”, - сообщили в ГАИ Гродненской области.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Ветковском районе Гомельской области в июне 2023 года обрушился мост, по которому в тот момент ехала фура. Застрявший транспорт заблокировал проезд.

На Гомельщине под фурой обрушился мост