На хлебозавод в Орше приехали спасатели. Что случилось?

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Опубликовано: 17.01.2024 17:26 , Обновлено: 17.01.2024

На территории филиала «Оршанский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» днем во вторник, 17 января, произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС. И опубликовали видео с места ЧП.

По информации спасателей, загорелся металлический вентиляционный короб печи расстойно-печного агрегата хлебобулочного участка.

Пострадал слесарь предприятия: мужчина получил ожоги, его доставили в больницу, уточнили в МЧС. И добавили, что 24 работника предприятия самостоятельно покинули здание.

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Пожар потушили. И занялись выяснением его причин.

Позже в Минздраве сообщили, что пострадавший мужчина госпитализирован с термоингаляционными ожогами и ожогами открытых участков тела (20%). Состояние его – средней степени тяжести, стабильное.

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