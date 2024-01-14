Под Минском загорелась электричка

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Опубликовано: 14.01.2024 23:05 , Обновлено: 15.01.2024

В МЧС сообщили 14 января, что электричка "Минск-Пуховичи" загорелась вблизи станции Михановичи, недалеко о Минска. Спасатели потушили пожара в электропоезде около 21:42.

В результате пожара никто не пострадал, сообщили в МЧС.

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Что стало причиной возгорания, в МЧС пока также не сообщали. На фото и видео видно, что дым шел не только из тамбура, но и из салона одного из вагонов электрички.

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