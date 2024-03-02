Массовое ДТП произошло на центральном проспекте Минска – столкнулись 7 авто

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Опубликовано: 02.03.2024 07:17 , Обновлено: 02.03.2024

В пятницу, 1 марта, на проспекте Независимости в Минске произошло массовое ДТП - в вечерней "пробке" один за одним столкнулись семь легковушек: по два авто марки Renault и Volkswagen, а также Kia, BMW и Mercedes.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, авария произошла около 19:00 напротив дома №91. По предварительным данным, причиной массового ДТП стало несоблюдение дистанции. К счастью, в результате аварии пострадали только сами автомобили - ни пассажирам, ни водителями помощь медиков не потребовалась.

Видео с места аварии сняли на камеру телефона очевидцы, которые поделились кадрами в соцсетях.

В связи с данным ДТП в ГАИ напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до идущего перед ним транспортного средства, которая позволяет ему при необходимости избежать столкновения с ним при экстренном торможении или остановке. Кроме того, в ГАИ призвали водителей “не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия”.

Напомним, на эти выходные Госавтоинспекция объявила рейдовые и профилактические мероприятия по всей Беларуси. В разных регионах инспекторы пообещали уделять внимания разным аспектам дорожного движения: где-то решили отработать места концентрации ДТП, где-то — усилить контроль за уже появившимися на дорогах велосипедистами, где-то — приблизить наряды ДПС к пешеходным переходам.

ГАИ объявила на выходные «массированные» рейды по всей Беларуси. Где и кому приготовиться?