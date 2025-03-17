В МВД рассказали о первой в Беларуси смерти после курения вейпа. В Дзержинске умерла 16-летняя девочка

Опубликовано: 17.03.2025 15:43 , Обновлено: 17.03.2025

В главном управлении охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел (МВД) рассказали о первой в Беларуси, по их информации, смерти в результате курения вейпа. В ведомстве сообщили, что умерла 16-летняя девочка в Дзержинске.

“Ежегодно мы фиксируем доставление детей в больницу, которые попадали туда после вдыхания паров вейпов. Это были только первые звоночки … На прошлой неделе в Дзержинске зафиксирована смерть 16-летней девочки, за несколько минут до смерти она в компании парила вейп”, - [link href=“https://www.youtube.com/watch?v=a8AIN5J0fFk” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждал [/link] на пресс-конференции замначальника отдела организации работы инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович.

По его словам, подросток потеряла сознание и не очнулась после этого. “К сожалению, мы констатируем первую смерть в результата курения вейпа”, – [link href=“https://sputnik.by/20250317/pervyy-sluchay-smerti-rebenka-ot-veypa-zafiksirovan-v-belarusi-1094536777.html” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] Демидовича агентство Sputnik.

Еще он сказал, что сотрудники ИДН в феврале нашли 55 человек, которые продавали несовершеннолетним вейпы или жидкости к ним, а в учебных заведениях – свыше 200 детей, использовавших парогенераторы. По мнению представителя МВД, “ключевой причиной” потребления вейпов является их “легкая доступность”.

“Электронные системы курения приравниваются к курению табачных изделий. За их употребление в неустановленных местах предусмотрена такая же административная ответственность, как и за сигареты: штраф до четырех базовых величин [до 168 рублей сейчас. - прим. ред.]”, - предупредил Демидович.

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Он передал следующее объяснение наркологов об опасности курения вейпов: “Употребление электронных систем курения активно воздействует на геном человека: проникновение никотина в клетки через аэрозоли систем нагревания табака глубже, чем при курении обычных сигарет. При этом повреждается структура ДНК”.

[info_b]Геном человека — совокупность наследственного материала, заключенного в его клетке.[/info_b]

“Мы прорабатываем вопрос либо полного запрета в нашей стране электронных систем курения, либо исключения из состава жидкостей к ним содержания пищевых ароматизаторов”, - добавил представитель МВД.

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусский государственный концерн пищевой промышленности (Белгоспищепром) в начале 2025-го вынес на общественное обсуждение проект закона о госрегулировании производства, оборота и потребления табачных изделий, нетабачных никотиносодержащих изделий и электронных сигарет. Условия продажи последних предложили в Беларуси ужесточить.

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