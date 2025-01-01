Белгоспищепром предложил ужесточить условия импорта и продажи электронных сигарет в Беларуси

Опубликовано: 01.01.2025 12:57 , Обновлено: 01.01.2025

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности (Белгоспищепром) вынес на общественное обсуждение проект закона о госрегулировании производства, оборота и потребления табачных изделий, нетабачных никотиносодержащих изделий и электронных сигарет. Условия продажи последних предложили в Беларуси ужесточить.

В самом законопроекте, текст которого 31 декабря 2024 года выложили в открытый доступ на Правовом форуме Беларуси, речь идёт не только о сигаретах и прочих табачных изделиях, но также о:

табачном сырье,

нетабачных никотиносодержащих изделиях,

жидкостях для электронных систем курения,

самих электронных системах курения и системах для потребления табака.

В Белгоспищепроме посетовали на то, что до 77% всех ввозимых в страну одноразовых электронных сигарет (свыше 26 тыс. штук) попадает на белорусский рынок нелегальным путем, без уплаты налогов, и продаётся также без уплаты соответствующих акцизов. Недополученную сумму акцизов только за нелегально проданные одноразовые электронные системы курения и жидкости для электронных сигарет в концерне оценили в 130 млн рублей в год.

В том числе для того, чтобы вернуть в госбюджет эти деньги, Белгоспищепром предложил изменить действующее законодательство и установить дополнительные требования к обороту нетабачных никотиносодержащих изделий, жидкостей для электронных систем курения и самих электронных сигарет, о чём подробно рассказывается в обосновании законопроекта.

В частности, Министерству по налогам и сборам предложили ограничить круг лиц, осуществляющих импорт этих товаров. Белгоспищепром предложил разрешить импортировать нетабачные никотиносодержащие изделия, жидкости для электронных систем курения и сами электронные сигареты лишь тем юридическим лицам, у которых есть лицензии на оптовую торговлю этой продукцией.

На производство и оптовую торговлю такими изделиями Белгоспищепром предложил ввести обязательные лицензии , как это сделано сейчас для табачных изделий. Такие лицензии предлагается выдавать только юридическим лицам, зарегистрированным в Республике. Индивидуальным предпринимателям предлагается запретить заниматься производством, экспортом, импортом, хранением и оптовой торговлей такими товарами.

Продавать нетабачные никотиносодержащие изделия, жидкости для электронных систем курения и сами электронные сигареты в розницу вне торговых объектов, в том числе через интернет, предложили запретить , равно как и физическим лицам оказывать услуги по приобретению или доставке таких изделий. Никотин и его производные (включая соли и раствор никотина) предложили разрешить продавать только в аптеках.

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