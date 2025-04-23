В МВД показали, как спецназ задержал предпринимателей на Брестчине. В чем обвинили?

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Опубликовано: 23.04.2025 10:37 , Обновлено: 23.04.2025

При силовой поддержке спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД милиция задержала предпринимателей на Брестчине. Правоохранители рассказали, в чем их подозревают.

В Telegram-канале МВД написали, что сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД Брестской области вместе с главным УБЭП МВД раскрыли коррупционную схему в мясопереработке.

Источник сообщил, что гендиректор одного их пинских предприятий (название не указали) получил взятку размером примерно 14 тыс. рублей в эквиваленте от представителей брестской компании (тоже без названия), которая продает пищевые добавки. Так бизнесмены обеспечивали “благоприятное решение вопросов” по закупкам их продукции, утверждают правоохранители.

“Коммерсанты таким же образом вели бизнес с должностными лицами аналогичных мясоперерабатывающих предприятий Гродненской, Минской областей и Каменецкого района Брестчины”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/16865” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в МВД, добавив, что сумма “незаконных вознаграждений” при этом составила около 18 тыс. рублей.

Следственный комитет возбудил уголовные дела за получение, дачу взяток и незаконных вознаграждений (ст. 430, 431 и 433 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси). В МВД пообещали продолжить работу по “фактам системной деловой коррупции”, особенно касающейся агропромышленного комплекса.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали трех топ-менеджеров “Белорусской железной дороги” (БелЖД). Следователи возбудили шесть уголовных дел, руководителям грозит до 15 лет тюрьмы. К слову, задержали их еще в конце 2024-го.

ГУБОПиК задержал 3 топ-менеджеров БелЖД. СК возбудил 6 уголовок

Также мы рассказывали, что сотрудники ГУБОПиК при силовой поддержке спецподразделения «Рысь» задержали 35-летнего жителя Минска. Как сообщила пресс-служба МВД, его подозревают в приверженности «национал-социалистической идеологии» и действиях, связанных с реабилитацией нацизма.

ГУБОПиК задержал минчанина по подозрению в реабилитации нацизма через интернет