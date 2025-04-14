ГУБОПиК задержал минчанина по подозрению в реабилитации нацизма через интернет

Опубликовано: 14.04.2025 09:37 , Обновлено: 14.04.2025

Сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке спецподразделения «Рысь» задержали 35-летнего жителя Минска. Как сообщила пресс-служба МВД, его подозревают в приверженности «национал-социалистической идеологии» и действиях, связанных с реабилитацией нацизма.

По данным ведомства, мужчина создал и администрировал Telegram-каналы, YouTube-канал и аккаунты в соцсетях, которые в МВД охарактеризовали как «праворадикальные националистические». Целью этих ресурсов, по версии силовиков, была «популяризация» и «оправдание нацистского режима», отрицание его преступлений, «пропаганда ультраправых идей» и «прославление коллаборационистов времён ВОВ».

Утверждается, что мужчина транслировал «собственную картину мира», основываясь на «непроверенных, псевдонаучных и заведомо сомнительных источниках», навязывая аудитории «субъективную и радикальную интерпретацию» событий XX века.

Также, по информации МВД, подозреваемый извлекал из своих публикаций финансовую выгоду. Заявлено, что ресурсы с общей аудиторией около 20 тысяч подписчиков были монетизированы, а сам мужчина выступал в роли стримера, получая во время прямых эфиров денежные переводы (донаты) от граждан СНГ на электронный кошелёк.

Следователи возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма.

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Статья 130-1. Реабилитация нацизма

Умышленные действия по реабилитации нацизма —

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, соединённые с насилием либо совершённые должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, —

наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.

Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершённые группой лиц либо повлёкшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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Кроме того, по данным МВД, задержанный назначил четырёх администраторов своих ресурсов из числа «наиболее радикальных участников» — граждан России и Казахстана. В ведомстве сообщили, что продолжается работа по «изобличению и документированию преступной деятельности иных соучастников» во взаимодействии с правоохранительными органами указанных стран.

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