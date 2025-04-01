ГУБОПиК задержал 3 топ-менеджеров БелЖД. СК возбудил 6 уголовок

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Опубликовано: 01.04.2025 13:06 , Обновлено: 01.04.2025

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали трех топ-менеджеров "Белорусской железной дороги" (БелЖД). Следователи возбудили шесть уголовных дел, руководителям грозит до 15 лет тюрьмы. К слову, задержали их еще в конце 2024-го.

Имена задержанных представитель ГУБОПиК Владимир Горегляд не назвал, но указал должности: начальник службы перевозок БелЖД, его заместитель - начальник центра управления перевозками и первый замначальника этого центра.

Скриншот: видео МВД Беларуси

По [link href=“https://t.me/pressmvd/16619” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] оперативников ГУБОПиК и сотрудников центрального аппарата Следственного комитета (СК), задержанные в течение трех лет получали деньги от представителей коммерческих организаций за “благоприятное решение вопросов о выделении подвижного состава БелЖД”. Как утверждают правоохранители, общая сумма вознаграждений - десятки тысяч рублей.

Скриншот: видео МВД Беларуси

Какие именно шесть статей Уголовного кодекса (УК) вменяют топ-менеджерам, Горегляд не уточнил. Фигурантов отправили в следственный изолятор (СИЗО). “В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО, активно сотрудничают со следствием”, - добавил представитель ГУБОПиК.

Инцидент с этими руководителями БелЖД произошел спустя примерно полгода после задержания на тот момент заместителя начальника БелЖД Петра Дулуба (стало известно в июне 2024-го). Как утверждали в МВД, он продвигал интересы коммерческих организаций, которые занимаются грузоперевозками. По данным правоохранителей, речь о незаконном сотрудничестве с представителями «одной крупной белорусской компании», которая перевозит грузы в Беларуси, а также зарубежных странах.

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Совет министров Беларуси 14 июня уволил Дулуба за нарушение письменного обязательства. В постановлении правительства было сказано, что он, как государственное должностное лицо, нарушил письменное обязательство, предусмотренное законодательством о борьбе с коррупцией (пункт 5-1 части первой статьи 47 Трудового кодекса Беларуси).

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