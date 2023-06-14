В Мозыре три пьяных рыбака устроили смертельную поножовщину из-за «клёвого» места

Опубликовано: 14.06.2023 11:11 , Обновлено: 14.06.2023

На берегу реки Припять в Мозыре, в ночь с 12 на 13 июня, между мужчинами из-за рыбного места произошел конфликт, который закончился поножовщиной и смертью.

В Следственном комитете рассказали некоторые подробности случившегося. По версии следствия, на берегу Припяти произошел конфликт между тремя пьяными жителями Мозыря. Два приятеля повздорили с наглядно знакомым рыбаком из-за того, что тот занял их место рыбалки.

Во время ссоры мужчина нанес обидчикам удары ножом в область шеи. От полученных травм один из них – 36-летний рыбак, скончался на месте. Второй обратился за помощью к сторожу находящейся неподалеку гребной базы, который вызвал скорую и милицию.

К месту прибыла следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.1 ч.2 ст.139 («Покушение на убийство двух лиц») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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